Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова не погодилася з прогнозом, що за нинішніх темпів євроінтеграційних реформ Україні знадобиться ще 10 років для їх завершення, але закликала до прискорення.

Про це Матернова розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Глава дипмісії ЄС в Україні назвала песимістичним прогноз стосовно того, що за нинішнього темпу євроінтеграційних реформ Києву знадобиться ще 10 років для того, щоб усіх їх виконати.

"Я розумію розчарування, і ми також дуже активно долучалися до діалогу, коли наприкінці минулого року та в першій половині цього року спостерігалося уповільнення темпів реформ. Але зараз спостерігається прискорення реформ", – заявила посол.

Матернова оцінила останній звіт Європейської комісії про розширення як "дуже чесний" і такий, що дає Україні "дуже потужний поштовх до прискорення".

"Бо я цілком погоджуюся: якби реформи просувалися тими темпами, які ми бачили у першій половині цього календарного року, – то було б дуже важко рухатися курсом на розширення", – зауважила представниця ЄС.

Водночас вона позитивно оцінила роботу Верховної Ради за останні кілька тижнів та зауважила, що Україна за умови прискорення реформ здатна наздогнати інші країни-кандидатки на шляху до вступу.

"Але для цього потрібно прискорити темпи. І час для прискорення – саме зараз", – констатувала посол.

Матернова також пояснила причини можливого розділення України та Молдови на шляху до вступу в ЄС.

Текст інтерв’ю з Матерновою буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин. Англомовна версія інтерв’ю доступна за посиланням.