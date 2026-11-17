Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна здатна наздогнати Молдову та інші країни-кандидатки на шляху до Євросоюзу вже наступного року.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Під час розмови Матернова визнала, що Україна дещо відстала у швидкості руху до ЄС, зокрема, від Молдови. Проте посол вважає, що можливість надолужити темпи є. Для цього Україні до літа слід виконати проміжні критерії вступу.

"Виконайте проміжні бенчмарки до літа, і я думаю, тоді ви знову будете у грі на одному рівні", – сказала Матернова.

Вона також додала, що поєднання рекомендацій для вступу в ЄС та умов фінансування за "Планом України" дозволить Києву наздогнати інших і далі, з наступного року, йти з ними нога в ногу.

"Але для цього вам потрібно прискоритися. І зробити це необхідно саме зараз", – відзначила Матернова.

Вона підкреслила, що вважає реалістичною можливість виконання Україною всіх вимог для вступу в ЄС до кінця десятиліття.

Текст інтерв’ю буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин.

Англомовна версія інтерв’ю Матернової доступна за посиланням.

Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що інтеграція Молдови та України до Європейського Союзу залежить від результатів реформ та впровадження європейського законодавства в кожній країні.

ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.