Матернова: Україна має можливість наздогнати Молдову та інших на шляху до ЄС у 2027 році
Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова вважає, що Україна здатна наздогнати Молдову та інші країни-кандидатки на шляху до Євросоюзу вже наступного року.
Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".
Під час розмови Матернова визнала, що Україна дещо відстала у швидкості руху до ЄС, зокрема, від Молдови. Проте посол вважає, що можливість надолужити темпи є. Для цього Україні до літа слід виконати проміжні критерії вступу.
"Виконайте проміжні бенчмарки до літа, і я думаю, тоді ви знову будете у грі на одному рівні", – сказала Матернова.
Вона також додала, що поєднання рекомендацій для вступу в ЄС та умов фінансування за "Планом України" дозволить Києву наздогнати інших і далі, з наступного року, йти з ними нога в ногу.
"Але для цього вам потрібно прискоритися. І зробити це необхідно саме зараз", – відзначила Матернова.
Вона підкреслила, що вважає реалістичною можливість виконання Україною всіх вимог для вступу в ЄС до кінця десятиліття.
Текст інтерв’ю буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин.
Англомовна версія інтерв’ю Матернової доступна за посиланням.
Нагадаємо, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що інтеграція Молдови та України до Європейського Союзу залежить від результатів реформ та впровадження європейського законодавства в кожній країні.
ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.