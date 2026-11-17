Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає дещо швидший рух Молдови до Євросоюзу природним та пояснила, чому можливе розділення пари Києва і Кишинева.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Матернової, перш за все – Росія веде гібридну війну в Молдові, як і у решті Європи, але там немає бойових дій. "Не треба писати закони в бомбосховищах, немає щоденних бомбардувань. Вони не у стані війни. І це не єдина проблема", – сказала посол.

Вона нагадала, що Верховна Рада перебуває вже на восьмому році цього скликання.

"А восьмий рік – це поза межею! Дуже мало парламентів, які б витримали роботу протягом такого тривалого періоду. В іншій демократичній країні законодавчий орган уже змінили б, відбулися би вибори. А зробити це в Україні, під час обстрілів та воєнного стану, неможливо", – сказала вона.

Крім того, зазначила Матернова, Конституція України вимагає для будь-якого закону 226 голосів, тобто 50% плюс один голос від теоретичної кількості депутатів, хоча її у Раді ніколи не було, бо в Криму і на окупованих територіях не було виборів.

"Тому реальність така, що у вас кожен закон, кожне голосування парламенту вимагає не більшості, а 60%. Навіть трохи більше за 60%, або щонайменше 60%. І я, чесно кажучи, не знаю, чи є інший парламент у світі, який буде стабільно забезпечувати 60% голосів за будь-який законопроєкт", – вважає посол.

Тому, підкреслила вона, ситуацію України неможливо порівнювати з Молдовою, де є свіжий парламент після нещодавніх виборів. "Тож я розумію розчарування тим, що Молдова попереду вас. Але це – цілком природно, констатувала Матернова.

Текст інтерв’ю буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин.

Нагадаємо, президентка Молдови Мая Санду заявила, що її країна не конкурує з жодною країною-кандидаткою у процесі вступу до Європейського Союзу.

Нещодавно європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Молдова може досягти рівня Чорногорії у переговорах про вступ до Європейського Союзу вже у 2027 році, якщо збереже нинішні темпи реформ.

Перед тим ЄС у дорожніх картах визнав, що Молдова обігнала Україну на шляху вступу.

Англомовна версія інтерв’ю Матернової доступна за посиланням.