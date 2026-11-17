Посол ЕС в Украине Катарина Матернова не согласилась с прогнозом, согласно которому при нынешних темпах евроинтеграционных реформ Украине понадобится еще 10 лет для их завершения, но призвала к ускорению.

Об этом Матернова рассказала в интервью "Европейской правде".

Глава дипмиссии ЕС в Украине назвала пессимистичным прогноз о том, что при нынешних темпах евроинтеграционных реформ Киеву понадобится еще 10 лет, чтобы все их выполнить.

"Я понимаю разочарование, и мы также очень активно участвовали в диалоге, когда в конце прошлого года и в первой половине этого года наблюдалось замедление темпов реформ. Но сейчас наблюдается ускорение реформ", – заявила посол.

Матернова оценила последний отчет Европейской комиссии о расширении как "очень честный" и дающий Украине "очень мощный импульс к ускорению".

"Потому что я полностью согласна: если бы реформы продвигались теми темпами, которые мы видели в первой половине этого календарного года, – то было бы очень трудно двигаться курсом на расширение", – отметила представительница ЕС.

В то же время она положительно оценила работу Верховной Рады за последние несколько недель и отметила, что Украина при условии ускорения реформ способна догнать другие страны-кандидаты на пути к вступлению.

"Но для этого нужно ускорить темпы. И время для ускорения – именно сейчас", – констатировала посол.

Матернова также объяснила причины возможного разделения Украины и Молдовы на пути к вступлению в ЕС.

Текст интервью с Матерновой будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов. Англоязычная версия интервью доступна по ссылке.