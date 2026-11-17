Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова перечислила ключевые изменения в сфере борьбы с коррупцией, которых Европейский Союз сейчас ожидает от Украины.

Об этом она рассказала в интервью "Европейской правде".

По словам Матерновой, прежде всего Украина должна принять антикоррупционную стратегию. Также – внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

"Ни одна из них не является привлекательной, но все они важны для ускорения рассмотрения дел о коррупции", – отметила посол.

Кроме того, актуальным остается отмена остальных "поправок Лозового" и "вечнозеленая" задача обеспечить НАБУ и САП качественной экспертизой для использования в суде.

"Это важный вопрос. Но речь идет не о том, чтобы у них была собственная экспертиза, а о доступе к независимой экспертизе. Но я думаю, что об этом реально будет договориться с Министерством юстиции", – считает Матернова.

В этом же интервью посол отметила, что считает смешным называть Украину самым коррумпированным государством в мире и похвалила Киев за активную деятельность антикоррупционных институтов.

Текст интервью с Матерновой будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов. Англоязычная версия интервью доступна по ссылке.

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