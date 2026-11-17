Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає реалістичним виконання Україною вимог для отримання позитивної оцінки Єврокомісії за звітом IBAR до літа 2027 року та скептично ставиться до мети українського уряду зробити це раніше.

Про це Матернова розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Матернова зазначила, що загальний графік, погоджений у Брюсселі на основі українських планів, передбачає виконання необхідних вимог у першій половині наступного року.

"Загальний план, визначений Брюсселем на основі планів України, – пройти цей етап влітку наступного року. Отже, перша половина року", – сказала Матернова.

Водночас вона додала, що їй відомо про плани прем’єр-міністра Сергія Корецького та його команди зробити це навіть раніше.

"Я обережніша у прогнозах, бо очікую, що зима буде дуже-дуже важкою, і буде період, коли у вас можуть з’явитися інші пріоритети, ніж IBAR. Але я дійсно вважаю, що літо наступного року – це реальний термін", – сказала Матернова.

IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) – це звіт Європейської комісії про виконання країною-кандидаткою проміжних критеріїв у сфері верховенства права. Він охоплює вимоги за розділами 23 "Судова влада та фундаментальні права" і 24 "Юстиція, свобода та безпека" переговорного процесу про вступ до ЄС.

Позитивна оцінка Єврокомісії за цим звітом є важливою умовою для переходу до наступного етапу переговорів – закриття окремих переговорних розділів.

Також Матернова не погодилася з прогнозом, що за нинішніх темпів євроінтеграційних реформ Україні знадобиться ще 10 років для їх завершення, але закликала до прискорення.

Крім того, Матернова перерахувала ключові зміни у сфері боротьби з корупцією, яких Європейський Союз зараз очікує від України.

Текст інтерв’ю з Матерновою буде опубліковано на сайті "Європейської правди" за кілька годин. Англомовна версія інтерв’ю доступна за посиланням.