Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова считает реалистичным выполнение Украиной требований для получения положительной оценки Еврокомиссии по отчету IBAR к лету 2027 года и скептически относится к цели украинского правительства сделать это раньше.

Об этом Матернова рассказала в интервью "Европейской правде".

Матернова отметила, что общий график, согласованный в Брюсселе на основе украинских планов, предусматривает выполнение необходимых требований в первой половине следующего года.

"Общий план, определенный Брюсселем на основе планов Украины, – пройти этот этап летом следующего года. То есть в первой половине года", – сказала Матернова.

В то же время она добавила, что ей известно о планах премьер-министра Сергея Корецкого и его команды сделать это даже раньше.

"Я более осторожна в прогнозах, потому что ожидаю, что зима будет очень-очень тяжелой, и наступит период, когда у вас могут появиться другие приоритеты, кроме IBAR. Но я действительно считаю, что лето следующего года – это реальный срок", – сказала Матернова.

IBAR (Interim Benchmark Assessment Report) – это отчет Европейской комиссии о выполнении страной-кандидатом промежуточных критериев в сфере верховенства права. Он охватывает требования по разделам 23 "Судебная власть и фундаментальные права" и 24 "Юстиция, свобода и безопасность" переговорного процесса о вступлении в ЕС.

Положительная оценка Еврокомиссии по этому отчету является важным условием для перехода к следующему этапу переговоров – закрытию отдельных переговорных разделов.

Также Матернова не согласилась с прогнозом, что при нынешних темпах евроинтеграционных реформ Украине понадобится еще 10 лет для их завершения, но призвала к ускорению.

Кроме того, Матернова перечислила ключевые изменения в сфере борьбы с коррупцией, которых Европейский Союз сейчас ожидает от Украины.

Текст интервью с Матерновой будет опубликован на сайте "Европейской правды" через несколько часов. Англоязычная версия интервью доступна по ссылке.