Болгария во вторинк проводит поисково-спасательную операцию в Черном море после того, как танкер GAS HUSKY затонул примерно в 50 милях к востоку от города Бяла.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Министерства обороны Болгарии.

Танкер-газовоз GAS HUSKY исчез с радаров чуть позже полуночи, а в 8:02 утра во вторник сработал аварийный буй, подающий сигнал о затонувшем судне.

Самолет Су-25 Военно-воздушных сил Болгарии вылетел в 10:25 из Балчика и провел воздушную разведку в этом районе. Над местом происшествия был обнаружен спасательный плот с людьми. Для спасения пострадавших задействовали вертолет Cougar. Чуть позже 11 часов к месту происшествия вылетел и второй самолет Су-25.

Военнослужащие действуют по распоряжению начальника обороны и на основании запроса от Главной дирекции "Аварийно-спасательная деятельность" при исполнительном агентстве "Морская администрация" об участии авиации в поисковых мероприятиях.

В последний раз танкер фиксировали в 14,5 морских милях от места атаки на грузовое судно BETUL 8.

Накануне болгарские власти сообщили о том, что всех членов экипажа, находившихся на борту грузового судна BETUL 8, потерпевшего бедствие у побережья страны, удалось спасти.

Ранее премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил новую российскую атаку дронами на три коммерческих судна вблизи дельты Дуная.