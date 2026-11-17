Британський уряд у вівторок, 17 листопада, оголосив нові санкції проти компаній, причетних до розширення незаконних поселень на Західному березі Йордану, та групи активістів, відповідальної за блокування поставок гуманітарної допомоги до Гази.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у заяві уряду.

У новому пакеті санкцій Британія вжила рішучих заходів проти восьми будівельних та девелоперських компаній, що перешкодить їхньому фінансуванню та можливості підтримувати подальше будівництво на Західному березі.

Ці рішення є виконанням обіцянки британського міністра закордонних справ Еда Мілібенда від 8 вересня щодо реагування на прискорення темпів розширення незаконних поселень, яке загрожує звести нанівець можливість реалізації рішення про дві держави.

Уряд оголосив про пакет санкцій незадовго до закінчення остаточних термінів проведення тендеру E1 – проєкту будівництва поселень, який розділить окупований Ізраїлем Західний берег на дві частини та відріже його від Східного Єрусалима.

"Статус-кво на Західному березі та в Газі є неприйнятним. Ми прагнемо плідно співпрацювати з новим урядом Ізраїлю та Палестинською адміністрацією задля досягнення тривалого миру та безпеки як для ізраїльтян, так і для палестинців", – заявив глава МЗС Британії.

Цей пакет заходів було оголошено у відповідь на поточну ситуацію з прискореним розширенням поселень, яке уряд Ізраїлю не лише відмовився припиняти, а й сприяв йому та заохочував. За чотири роки керування цього уряду на чолі з Беньяміном Нетаньягу було затверджено більше поселень, ніж за попередні двадцять років.

Міністр закордонних справ Британії також оголосив про нові санкції, спрямовані проти блокування поставок допомоги до Гази. Заходи спрямовані проти Tzav 9 – ізраїльського ультраправого активістського руху, який організовував і здійснював блокади, щоб не допустити в’їзду конвоїв гуманітарної допомоги до Гази ще в жовтні.

У вересні міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд оголосив про заборону імпорту товарів з незаконних ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан, а також про введення додаткових санкцій.

Ізраїль ухвалив низку заходів у відповідь на санкції Великої Британії щодо ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан.

У серпні лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Канади та Норвегії засудили рішення уряду Ізраїлю опублікувати тендери на будівництво в рамках проєкту поселення E1 на Західному березі річки Йордан.