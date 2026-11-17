Британское правительство во вторник, 17 ноября, объявило о введении новых санкций против компаний, причастных к расширению незаконных поселений на Западном берегу Иордана, а также против группы активистов, ответственной за блокирование поставок гуманитарной помощи в Газу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении правительства.

В новом пакете санкций Великобритания приняла решительные меры против восьми строительных и девелоперских компаний, что помешает их финансированию и возможности поддерживать дальнейшее строительство на Западном берегу.

Эти решения являются выполнением обещания британского министра иностранных дел Эда Милибенда от 8 сентября о реагировании на ускорение темпов расширения незаконных поселений, которое угрожает свести на нет возможность реализации решения о двух государствах.

Правительство объявило о пакете санкций незадолго до истечения окончательных сроков проведения тендера E1 – проекта строительства поселений, который разделит оккупированный Израилем Западный берег на две части и отрежет его от Восточного Иерусалима.

"Статус-кво на Западном берегу и в Газе неприемлем. Мы стремимся плодотворно сотрудничать с новым правительством Израиля и Палестинской администрацией ради достижения прочного мира и безопасности как для израильтян, так и для палестинцев", – заявил глава МИД Великобритании.

Этот пакет мер был объявлен в ответ на текущую ситуацию с ускоренным расширением поселений, которое правительство Израиля не только отказалось прекратить, но и способствовало ему и поощряло. За четыре года правления этого правительства во главе с Биньямином Нетаньяху было одобрено больше поселений, чем за предыдущие двадцать лет.

Министр иностранных дел Великобритании также объявил о новых санкциях, направленных против блокирования поставок помощи в Газу. Меры направлены против Tzav 9 – израильского ультраправого активистского движения, которое организовывало и осуществляло блокады, чтобы не допустить въезда конвоев гуманитарной помощи в Газу еще в октябре.

В сентябре министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд объявил о запрете на импорт товаров из незаконных израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, а также о введении дополнительных санкций.

Израиль принял ряд мер в ответ на санкции Великобритании в отношении израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

В августе лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Канады и Норвегии осудили решение правительства Израиля объявить тендеры на строительство в рамках проекта поселения E1 на Западном берегу реки Иордан.