Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас зазначає, що патрулювання військовими кордону з Калінінградською областю Росії обходиться надто дорого, тому необхідно розглянути питання щодо встановлення фізичних бар’єрів на найбільш вразливих ділянках.

Заяву литовського командувача наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

Литовські військові допомагають Службі охорони державного кордону Литви на кордоні з Калінінградською областю Росії з 8 жовтня. У середині жовтня міністр оборони продовжив цю підтримку до середини листопада.

"Патрулювання військовими – це найдорожче задоволення, оскільки ми відволікаємо військовослужбовців від бойової підготовки. Як і у випадку з білоруським кордоном, потрібно шукати рішення для створення фізичного бар’єра, щоб виключити людський фактор. Там є камери, ведеться спостереження, працюють патрулі, але, ймовірно, наявність фізичних бар’єрів у цих місцях допомогла б у довгостроковій перспективі вирішити проблеми, що виникають", – сказав командувач.

Він вказав, що чисельність військових на кордоні з Калінінградською областю відносно невелика.

"Проте разом із прикордонниками ми значно посилили охорону певних ділянок, якими можуть відносно вільно скористатися не лише диверсанти з ворожих країн або ті, хто ухиляється від мобілізації, а й контрабандисти", – додав Вайкшнорас.

У понеділок стало відомо, що посилена охорона кордону з російською Калінінградською областю із залученням литовських військовослужбовців продовжена до кінця листопада.

Міністр внутрішніх справ Мартінас Кателінас раніше називав залучення армії превентивним кроком, з огляду на відкриту, нерозвідувальну інформацію про те, що в Росії після виборів до Держдуми планується мобілізація.

Президент Литви Гітанас Науседа говорив, що рішення про залучення армії до охорони кордону з Калінінградською областю Росії ухвалено консенсусом, щоб убезпечитися від можливих провокацій.