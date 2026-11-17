Командующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас отмечает, что патрулирование военными границы с Калининградской областью России обходится слишком дорого, поэтому необходимо рассмотреть вопрос об установке физических барьеров на наиболее уязвимых участках.

Заявление литовского командующего приводит LRT, сообщает "Европейская правда".

Литовские военные помогают Службе охраны государственной границы Литвы на границе с Калининградской областью России с 8 октября. В середине октября министр обороны продлил эту поддержку до середины ноября.

"Патрулирование военными – это самое дорогостоящее мероприятие, поскольку мы отвлекаем военнослужащих от боевой подготовки. Как и в случае с белорусской границей, нужно искать решение для создания физического барьера, чтобы исключить человеческий фактор. Там установлены камеры, ведется наблюдение, работают патрули, но, вероятно, наличие физических барьеров в этих местах помогло бы в долгосрочной перспективе решить возникающие проблемы", – сказал командующий.

Он указал, что численность военных на границе с Калининградской областью относительно невелика.

"Однако совместно с пограничниками мы значительно усилили охрану определенных участков, которыми могут относительно свободно воспользоваться не только диверсанты из вражеских стран или уклоняющиеся от мобилизации, но и контрабандисты", – добавил Вайкшнорас.

В понедельник стало известно, что усиленная охрана границы с российской Калининградской областью с привлечением литовских военнослужащих продлена до конца ноября.

Министр внутренних дел Мартинас Кателинас ранее называл привлечение армии превентивной мерой, учитывая открытую, несекретную информацию о том, что в России после выборов в Госдуму планируется мобилизация.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что решение о привлечении армии к охране границы с Калининградской областью России было принято консенсусом, чтобы защититься от возможных провокаций.