Через стрімке зростання ціни на газ у зв’язку з кризою на Близькому Сході польський уряд вирішив напередодні зими заморозити ціну на газ для населення.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RP.

За словами Туска, через війну та кризу в Ормузькій протоці ціни на газ невпинно зростають, а різниця між довоєнною ціною на газ і сьогоднішньою ринковою ціною шокує.

"Сьогодні вона сягає близько ста євро на європейській біржі, або понад 450 злотих за мегават-годину, що є найвищою ціною за понад рік. Ми вирішили заморозити ціни на газ для індивідуальних споживачів, домогосподарств, і збережемо ціну на рівні 197,29 злотих за мегават-годину", – заявив Туск перед засіданням Ради міністрів.

За його словами, уряд не може дозволити людям "страждати через рішення, які були прийняті десь за кордоном". "Ми не хочемо, щоб польські родини платили за це", – сказав Туск.

Він запевнив, що уряд "все ще має достатньо коштів, щоб утримувати ціни на енергоносії на рівні (...), який є певною мірою стерпним". "Завдяки цьому ми можемо прогнозувати збереження низької інфляції та продовження високого зростання на 2027 рік", – зазначив він.

Нагадаємо, на початку листопада міністр енергетики Польщі Мілош Мотика попередив, що спроби США змусити Європу купувати більше російського газу посилять Кремль і завдадуть шкоди американській економіці.

Коментарі Мотики з’явилися на тлі того, як ЗМІ повідомили, що США підтримують якнайшвидше відновлення поставок російського природного газу до Європи через територію України.