Из-за стремительного роста цен на газ в связи с кризисом на Ближнем Востоке польское правительство решило накануне зимы заморозить цены на газ для населения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RP.

По словам Туска, из-за войны и кризиса в Ормузском проливе цены на газ неуклонно растут, а разница между довоенной ценой на газ и сегодняшней рыночной ценой шокирует.

"Сегодня она достигает около ста евро на европейской бирже, или более 450 злотых за мегаватт-час, что является самой высокой ценой за более чем год. Мы решили заморозить цены на газ для индивидуальных потребителей и домохозяйств и сохраним цену на уровне 197,29 злотых за мегаватт-час", – заявил Туск перед заседанием Совета министров.

По его словам, правительство не может позволить людям "страдать из-за решений, принятых где-то за рубежом". "Мы не хотим, чтобы польские семьи платили за это", – сказал Туск.

Он заверил, что у правительства "все еще достаточно средств, чтобы удерживать цены на энергоносители на уровне (...), который в определенной степени является терпимым". "Благодаря этому мы можем прогнозировать сохранение низкой инфляции и продолжение высокого роста в 2027 году", – отметил он.

Напомним, в начале ноября министр энергетики Польши Милош Мотика предупредил, что попытки США заставить Европу покупать больше российского газа усилят Кремль и нанесут ущерб американской экономике.

Комментарии Мотики появились на фоне сообщений СМИ о том, что США поддерживают как можно более быстрое возобновление поставок российского природного газа в Европу через территорию Украины.