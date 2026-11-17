Кандидатка в президенти Франції від партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен у вівторок заявила, що скасує пенсійну реформу президента Емманюеля Макрона, якщо виграє президентські вибори.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Reuters.

Ле Пен представила свої плани пенсійної реформи, намагаючись переконати інвесторів, що зможе поєднати одну зі своїх найпопулярніших передвиборчих обіцянок із наміром упорядкувати державні фінанси.

Пенсійна система Франції є однією з найщедріших серед промислово розвинених країн і створює значне навантаження на державні фінанси країни, обтяжені великим боргом. Ле Пен заявила, що систему необхідно реформувати, аби зберегти її, але водночас вважає можливим дозволити працівникам раніше виходити на пенсію.

"Тих, хто замислюється, чи збережеться французька соціальна модель до моменту їхнього виходу на пенсію, я почула. Ця реформа – обіцянка майбутнього і акт віри у французьку модель", – заявила вона на пресконференції.

"Сотні тисяч працівників зможуть вийти на пенсію раніше – на два-три роки раніше, ніж передбачала б реформа (Макрона)", – додала Ле Пен.

Ле Пен зазнає дедалі більшого тиску з вимогою пояснити, як вона планує скоротити бюджетний дефіцит, не відмовляючись від обіцянок, орієнтованих на виборців із робітничого класу. Серед них – дозвіл людям, які рано почали працювати, виходити на пенсію у 60 років.

Пенсійні виплати є найбільшою статтею державних видатків Франції. Наступного року вони мають перевищити 430 млрд євро.

Ле Пен запропонувала створити пенсійний фонд обсягом 900 млрд євро, який формуватиметься протягом покоління на додаток до чинної солідарної пенсійної системи, що передбачає фінансування виплат нинішнім пенсіонерам за рахунок внесків працюючих. Фонд наповнюватимуть, зокрема, шляхом перенаправлення частини вже наявних внесків роботодавців на соціальне страхування.

Партія "Національне об’єднання" дедалі більше наголошує на кількості років трудового стажу, необхідного для отримання повної пенсії, а не на законодавчо встановленому пенсійному віці.

Нагадаємо, Ле Пен пообіцяла припинити фінансування України у разі свого обрання. Вона також підтвердила, що не планує скасовувати військову допомогу Україні.

Напередодні Ле Пен зустрілася з послом України та висловилася щодо підтримки країни у разі обрання президенткою.