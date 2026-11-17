Кандидат в президенты Франции от партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен во вторник заявила, что отменит пенсионную реформу президента Эммануэля Макрона, если победит на президентских выборах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Ле Пен представила свои планы пенсионной реформы, пытаясь убедить инвесторов, что сможет совместить одно из своих самых популярных предвыборных обещаний с намерением навести порядок в государственных финансах.

Пенсионная система Франции является одной из самых щедрых среди промышленно развитых стран и создает значительную нагрузку на государственные финансы страны, обремененные большим долгом. Ле Пен заявила, что систему необходимо реформировать, чтобы сохранить её, но в то же время считает возможным позволить работникам раньше выходить на пенсию.

"Я услышала тех, кто задается вопросом, сохранится ли французская социальная модель к моменту их выхода на пенсию. Эта реформа – обещание будущего и акт веры во французскую модель", – заявила она на пресс-конференции.

"Сотни тысяч работников смогут выйти на пенсию раньше – на два-три года раньше, чем предусматривала бы реформа (Макрона)", – добавила Ле Пен.

Ле Пен испытывает всё большее давление с требованием объяснить, как она планирует сократить бюджетный дефицит, не отказываясь от обещаний, ориентированных на избирателей из рабочего класса. Среди них – разрешение людям, рано начавшим работать, выходить на пенсию в 60 лет.

Пенсионные выплаты являются крупнейшей статьёй государственных расходов Франции. В следующем году они должны превысить 430 млрд евро.

Ле Пен предложила создать пенсионный фонд объемом 900 млрд евро, который будет формироваться в течение одного поколения в дополнение к действующей солидарной пенсионной системе, предусматривающей финансирование выплат нынешним пенсионерам за счет взносов работающих. Фонд будет пополняться, в частности, за счет перенаправления части уже существующих взносов работодателей на социальное страхование.

Партия "Национальное объединение" всё больше акцентирует внимание на количестве лет трудового стажа, необходимого для получения полной пенсии, а не на законодательно установленном пенсионном возрасте.

Напомним, Ле Пен пообещала прекратить финансирование Украины в случае своего избрания. Она также подтвердила, что не планирует отменять военную помощь Украине.

Накануне Ле Пен встретилась с послом Украины и высказалась о поддержке страны в случае избрания президентом.