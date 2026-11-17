Внаслідок зіткнення двох поїздів біля головного залізничного вокзалу в Празі постраждали, зокрема 15 громадян України.

Про це "Європейській правді" повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Зазначається, що за даними посольства України в Чехії, в результаті зіткнення поїздів на головному залізничному вокзалі Праги, 46 пасажирів отримали легкі травми, з них 15 – громадяни України.

Звернень на гарячу лінію установи станом на зараз не надходило, додали у відомстві.

"Посольство України в Чехії продовжує здійснювати моніторинг ситуації", – поінформували у МЗС.

У вівторок вранці біля головного залізничного вокзалу в Празі зіткнулися два поїзди, внаслідок інциденту десятки людей отримали поранення.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня два потяги зіштовхнулися неподалік від міста Урда в іспанській провінції Толедо. У двох поїздах перебувало понад 540 осіб. Жертвами аварії стали 69 людей.

Попередньою причиною катастрофи могла стати людська помилка під час реагування на збій системи сигналізації.

Писали, що іспанські слідчі, що займаються розслідуванням обставин залізничної аварії в Урді у провінції Толедо, 4 листопада звернулися по допомогу до Європейського агентства залізниць.