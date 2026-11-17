В результате столкновения двух поездов возле главного железнодорожного вокзала в Праге пострадали, в том числе, 15 граждан Украины.

Об этом "Европейской правде" сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Отмечается, что, по данным посольства Украины в Чехии, в результате столкновения поездов на главном железнодорожном вокзале Праги 46 пассажиров получили легкие травмы, из них 15 – граждане Украины.

Обращений на горячую линию ведомства на данный момент не поступало, добавили в ведомстве.

"Посольство Украины в Чехии продолжает следить за развитием ситуации", – сообщили в МИД.

Во вторник утром возле главного железнодорожного вокзала в Праге столкнулись два поезда, в результате инцидента десятки людей получили ранения.

Напомним, утром 28 октября два поездастолкнулись недалеко от города Урда в испанской провинции Толедо. В двух поездах находилось более 540 человек. Жертвами аварии стали 69 человек.

Предполагаемой причиной катастрофы могла стать человеческая ошибка при реагировании на сбой системы сигнализации.

Сообщалось, что испанские следователи, занимающиеся расследованием обстоятельств железнодорожной аварии в Урде в провинции Толедо, 4 ноября обратились за помощью к Европейскому агентству железных дорог.