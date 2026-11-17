Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук вручив золоту медаль імені Анни Київської президентці Європейського парламенту Роберті Метсолі.

Про це Стефанчук написав на своїй офіційній сторінці у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Роберта Метсола стала першою лауреаткою цієї відзнаки, заявив спікер Верховної Ради.

"1 квітня 2022 року, коли Україна боролася за своє існування, Роберта Метсола приїхала до Києва. Вона стала першою очільницею інституції Європейського Союзу, яка відвідала Україну після початку повномасштабного російського вторгнення. Це був не просто дипломатичний візит, а сміливий і надзвичайно важливий жест солідарності. Україна цього ніколи не забуде", – написав Стефанчук.

Відтепер Україна щороку відзначатиме медаллю імені Анни Київської когось із міжнародних партнерів держави, додав Руслан Стефанчук.

Нагадаємо, німецька федеральна земля Гессен присвоїла президенту Володимиру Зеленському та українському народові свою найвищу нагороду – медаль імені Вільгельма Лейшнера.

Раніше президент України Володимир Зеленський вручив головній дипломатці ЄС Каї Каллас орден княгині Ольги, а міністру закордонних справ Литви Кястутісу Будрісу орден "За заслуги".