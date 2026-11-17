Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук вручил золотую медаль имени Анны Киевской председателю Европейского парламента Роберте Метсоле.

Об этом Стефанчук написал на своей официальной странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

Роберта Метсола стала первой лауреаткой этой награды, заявил спикер Верховной Рады.

"1 апреля 2022 года, когда Украина боролась за своё существование, Роберта Метсола приехала в Киев. Она стала первой руководительницей института Европейского Союза, посетившей Украину после начала полномасштабного российского вторжения. Это был не просто дипломатический визит, а смелый и чрезвычайно важный жест солидарности. Украина этого никогда не забудет", – написал Стефанчук.

Отныне Украина будет ежегодно награждать медалью кого-либо из международных партнеров государства, добавил Руслан Стефанчук.

Напомним, немецкая федеральная земля Гессен присвоила президенту Владимиру Зеленскому и украинскому народу свою высшую награду – медаль имени Вильгельма Лейшнера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вручил главной дипломатке ЕС Кае Каллас орден княгини Ольги, а министру иностранных дел Литвы Кястутису Будрису – орден "За заслуги".