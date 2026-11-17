На засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться у Брюсселі у вівторок, 17 листопада, прозвучить ряд оголошень про нову військову допомогу Україні від союзників, включаючи нові британські зобов'язання щодо протиповітряної оборони.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр оборони Британії Вес Стрітінг перед початком засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО.

Британський міністр очікує від партнерів України нових оголошень про підтримку, а Велика Британія представить власні зобов'язання щодо посилення української ППО.

"Сьогодні я очікую почути низку оголошень від союзників України. І я оголошу від імені Сполученого Королівства нові зобов'язання саме щодо протиповітряної оборони. Отже, багато зроблено, набагато більше ще належить зробити", – заявив Стрітінг.

За його словами, мета зустрічі полягає в тому, щоб "перетворити зобов'язання, взяті союзниками України, на реальні спроможності для України на передовій".

Міністр наголосив, що сьогоднішня зустріч має допомогти Україні пройти складний зимовий період, а також розпочати планування підтримки на 2027 рік.

Нагадаємо, сьогоднішнє засідання Контактної групи з питань оборони України скликають Велика Британія та Німеччина. Воно відбувається у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Як повідомляла "Європейська правда", 14 листопада міністри оборони України та Великої Британії обговорили новий пакет військової допомоги напередодні "Рамштайну".

16 листопада президент України Володимир Зеленський розповів про пріоритети України на засіданні "Рамштайну", серед яких – перехоплювачі для ППО та боєприпаси для бойової авіації.

Раніше 17 листопада міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив спільний із Норвегією пакет PURL на ракети PAC-2 і PAC-3 для України. Німеччина виділить на нього 300 млн доларів.