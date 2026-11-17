На заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которое состоится в Брюсселе во вторник, 17 ноября, прозвучит ряд объявлений о новой военной помощи Украине от союзников, включая новые британские обязательства в сфере противовоздушной обороны.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил министр обороны Британии Уэс Стритинг перед началом заседания "Рамштайна" в штаб-квартире НАТО.

Британский министр ожидает от партнеров Украины новых объявлений о поддержке, а Великобритания представит собственные обязательства по усилению украинской ПВО.

"Сегодня я ожидаю услышать ряд объявлений от союзников Украины. И я объявлю от имени Соединенного Королевства новые обязательства именно в сфере противовоздушной обороны. Итак, многое сделано, гораздо больше еще предстоит сделать", – заявил Стритинг.

По его словам, цель встречи заключается в том, чтобы "превратить обязательства, взятые союзниками Украины, в реальные возможности для Украины на передовой".

Министр подчеркнул, что сегодняшняя встреча должна помочь Украине пройти сложный зимний период, а также начать планирование поддержки на 2027 год.

Напомним, сегодняшнее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины созывают Великобритания и Германия. Оно проходит в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Как сообщала "Европейская правда", 14 ноября министры обороны Украины и Великобритании обсудили новый пакет военной помощи накануне "Рамштайна".

16 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал о приоритетах Украины на заседании "Рамштайна", среди которых – перехватчики для ПВО и боеприпасы для боевой авиации.

Ранее 17 ноября министр обороны Германии Борис Писториус объявил о совместном с Норвегией пакете PURL на ракеты PAC-2 и PAC-3 для Украины. Германия выделит на него 300 млн долларов.