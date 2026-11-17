Мер Кишинева Іон Чебан засудив агресію Росії після того, як 17 листопада над столицею Молдови пролетів безпілотник.

Слова мера столиці цитує Newsmaker, передає "Європейська правда".

Мер Кишинева зазначив, що дізнався про проліт "шахеда" під час зустрічі зі своїми колегами.

"Поки ми перебували на зустрічі з колегами, обговорюючи проєкти в Кишиневі, нам стало відомо, що безпілотник увійшов у наш повітряний простір і пролетів над Кишиневом, а після оприлюднення відеозаписів від громадян влада повідомила нас, що також відстежувала цей безпілотник", – заявив він.

Чебан наголосив, що "засуджував і продовжує засуджувати агресію Російської Федерації". Втім, естонські журналісти-розслідувачі в 2023 році з'ясували, що 24 лютого 2022 року, у день повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Чебан перебував у Москві.

Зазначимо, 11 листопада у контексті масштабних атак Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

12 листопада у Молдові, у Штефан-Водському районі, виявили уламки безпілотного літального апарату серед виноградників.