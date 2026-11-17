Мэр Кишинёва Ион Чебан осудил агрессию России после того, как 17 ноября над столицей Молдовы пролетел беспилотник.

Слова мэра столицы цитирует Newsmaker, передаёт "Европейская правда".

Мэр Кишинёва отметил, что узнал о пролёте "шахеда" во время встречи со своими коллегами.

"Пока мы находились на встрече с коллегами, обсуждая проекты в Кишиневе, нам стало известно, что беспилотник вторгся в наше воздушное пространство и пролетел над Кишиневом, а после обнародования видеозаписей, предоставленных гражданами, власти сообщили нам, что также отслеживали этот беспилотник", – заявил он.

Чебан подчеркнул, что "осуждал и продолжает осуждать агрессию Российской Федерации".

Впрочем, эстонские журналисты-расследователи в 2023 году выяснили, что 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Чебан находился в Москве.

Отметим, что 11 ноября в контексте масштабных атак Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет "Бандероль" (S8000).

12 ноября в Молдове, в Штефан-Водском районе, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата среди виноградников.