Мэр Кишинёва осудил Россию за пролет "шахеда" над городом
Мэр Кишинёва Ион Чебан осудил агрессию России после того, как 17 ноября над столицей Молдовы пролетел беспилотник.
Слова мэра столицы цитирует Newsmaker, передаёт "Европейская правда".
Мэр Кишинёва отметил, что узнал о пролёте "шахеда" во время встречи со своими коллегами.
"Пока мы находились на встрече с коллегами, обсуждая проекты в Кишиневе, нам стало известно, что беспилотник вторгся в наше воздушное пространство и пролетел над Кишиневом, а после обнародования видеозаписей, предоставленных гражданами, власти сообщили нам, что также отслеживали этот беспилотник", – заявил он.
Чебан подчеркнул, что "осуждал и продолжает осуждать агрессию Российской Федерации".
Впрочем, эстонские журналисты-расследователи в 2023 году выяснили, что 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Чебан находился в Москве.
Отметим, что 11 ноября в контексте масштабных атак Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет "Бандероль" (S8000).
12 ноября в Молдове, в Штефан-Водском районе, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата среди виноградников.