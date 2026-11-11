Дві російські "Бандеролі" порушили повітряний простір Молдови

У контексті масштабних атак Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Міноборони Молдови.

Перша ракета перетнула державний кордон о 06:04 з боку села Яськи Одеської області у напрямку села Тудора Штефан-Водського району, покинувши національний повітряний простір о 06:09 у напрямку села Старокозаче Одеської області.

Друга ракета перетнула кордон Молдови о 06:06 з боку села Лиманське Одеської області у напрямку селища Первомайськ Придністровського регіону і вийшла з національного повітряного простору о 06:10 у напрямку міста Роздільна Одеської області.

Центр повітряних операцій продовжує здійснювати моніторинг повітряного простору у координації з компетентними органами та партнерами.

Після того як у селі Кіштельниця виявили навантажений вибухівкою дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Президентка Мая Санду наголосила, що війна, яку "веде Росія, продовжує ставити під загрозу молдован".

У вівторок, 10 листопада, до МЗС Росії викликали посла Молдови Ліліана Дарія, якому висловили рішучий протест у зв’язку з оголошенням молдовською владою 23 жовтня співробітника посольства Росії в Кишиневі персоною нон грата.