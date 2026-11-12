У Молдові серед виноградників виявили уламки невідомого безпілотника

У Молдові, у Штефан-Водському районі, виявили уламки безпілотного літального апарату серед виноградників.

Про це повідомила поліція Молдови у Facebook, пише "Європейська правда".

Як зазначається, уламки знайшли у середу, 12 листопада, на околиці села Антонешть.

На місце події направили експертів із Центру технічної криміналістики та судово-медичної експертизи для огляду об’єкта та встановлення його природи й походження.

Фото: Facebook

Поліція закликала громадян не наближатися та не торкатися жодних уламків чи підозрілих предметів, а також триматися подалі від цієї території до завершення розслідування.

Зазначимо, 11 листопада у контексті масштабних атак Російської Федерації на Україну національна інтегрована система моніторингу Молдови повідомила про вторгнення у повітряний простір країни двох крилатих ракет "Бандероль" (S8000).

Після того як у селі Кіштельниця виявили навантажений вибухівкою дрон, що впав за 100 метрів від житлового будинку, у МЗС Молдови заявили, що оголосять співробітника посольства РФ у Кишиневі персоною нон грата.

Президентка Мая Санду наголосила, що війна, яку "веде Росія, продовжує ставити під загрозу молдован".

У вівторок, 10 листопада, до МЗС Росії викликали посла Молдови Ліліана Дарія, якому висловили рішучий протест у зв’язку з оголошенням молдовською владою 23 жовтня співробітника посольства Росії в Кишиневі персоною нон грата.