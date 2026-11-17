Австрійська влада розпочала розгляд питання про можливе позбавлення колишньої міністерки закордонних справ Карін Кнайсль громадянства країни.

Про це повідомляє австрійське видання Kronen Zeitung, передає "Європейська правда".

Як зазначається, відповідну процедуру розглядає Віденський муніципальний департамент MA 35.

Наразі австрійська влада перевіряє кілька можливих підстав для позбавлення Кнайсль громадянства. Зокрема вона з’ясовує, чи набула ексміністерка громадянство іншої держави, адже це за певних обставин може призвести до втрати австрійського паспорта.

Іншою підставою, як зазначається, може стати служба на користь іноземної держави, якщо поведінка громадянина завдає значної шкоди інтересам або репутації Австрії. Цей аспект також перебуває на розгляді.

Варто зазначити, що напередодні росЗМІ писали, що під час виступу в Москві Кнайсль заявила, що австрійська влада розпочала процедуру позбавлення її громадянства за викладання в російському виші.

"Австрійське керівництво розпочало юридичну процедуру позбавлення мене громадянства, щоб я стала особою без громадянства. А мій злочин – те, що я викладаю в російському університеті. Ось такий у мене злочин. Якщо я стану особою без громадянства, я звернуся до ООН за білим паспортом", – сказала вона.

Кнайсль очолювала Міністерство закордонних справ Австрії у 2017-2019 роках. Найбільше на посаді вона ганебно запам’яталась танцем із Владіміром Путіним на своєму весіллі.

Після відставки Кнайсль скаржилась на "полювання на відьом" і після поневірянь у Франції та Лівані прибула разом зі своїми поні до Росії, щоб очолити аналітичний центр у Санкт-Петербурзькому університеті.

У 2024 році стало відомо, що ексглаву МЗС Австрії призначили "амбасадором діяльності зі збереження рідкісного амурського тигра в Росії".

Більше про життя-буття Кнайсль читайте у статті Танок із Путіним в один кінець: як ексглава МЗС Австрії обрала Росію своїм новим домом.