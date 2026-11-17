Австрийские власти приступили к рассмотрению вопроса о возможном лишении бывшей министра иностранных дел Карин Кнайсль гражданства страны.

Об этом сообщает австрийское издание Kronen Zeitung, передает "Европейская правда".

Как отмечается, соответствующую процедуру рассматривает Венский муниципальный департамент MA 35.

В настоящее время австрийские власти проверяют несколько возможных оснований для лишения Кнайсль гражданства. В частности, они выясняют, приобрела ли экс-министр гражданство другого государства, ведь это при определенных обстоятельствах может привести к потере австрийского паспорта.

Другим основанием, как отмечается, может стать деятельность в интересах иностранного государства, если поведение гражданина наносит значительный ущерб интересам или репутации Австрии. Этот аспект также находится на рассмотрении.

Стоит отметить, что накануне российские СМИ писали, что во время выступления в Москве Кнайсль заявила, что австрийские власти начали процедуру лишения её гражданства за преподавание в российском вузе.

"Австрийское руководство начало юридическую процедуру лишения меня гражданства, чтобы я стала лицом без гражданства. А моё преступление – то, что я преподаю в российском университете. Вот такое у меня преступление. Если я стану лицом без гражданства, я обращусь в ООН за белым паспортом", – сказала она.

Кнайсль возглавляла Министерство иностранных дел Австрии в 2017–2019 годах. Больше всего на этой должности она позорно запомнилась танцем с Владимиром Путиным на своей свадьбе.

После отставки Кнайсль жаловалась на "охоту на ведьм" и, пережив скитания во Франции и Ливане, прибыла вместе со своими пони в Россию, чтобы возглавить аналитический центр в Санкт-Петербургском университете.

В 2024 году стало известно, что экс-главу МИД Австрии назначили "послом по вопросам сохранения редкого амурского тигра в России".

Подробнее о жизни Кнайсль читайте в статье Танец с Путиным в один конец: как экс-глава МИД Австрии выбрала Россию своим новым домом.