Работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности после того, как вечером 17 ноября над воздушным пространством страны пролетели дроны.

Об этом пишет Newsmaker со ссылкой на данные пограничной полиции и таможенной службы, передает "Европейская правда".

Как отмечается, это касается следующих пунктов пропуска: Окница, Атаки, Унгри, Бричаны, Гриманкауц и Клокушна.

Обе службы заявили, что приняли дополнительные меры для защиты граждан и пограничников. Власти заверили, что следят за развитием ситуации.

В этот день министерство обороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства страны российским дроном "Герань-2".

Отметим, что 11 ноября в контексте масштабных атак Российской Федерации на Украину национальная интегрированная система мониторинга Молдовы сообщила о вторжении в воздушное пространство страны двух крылатых ракет "Бандероль" (S8000).

12 ноября в Молдове, в Штефан-Водском районе, обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата среди виноградников.