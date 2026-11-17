Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.

Об этом говорится в соответствующем заявлении в Facebook, пишет "Европейская правда".

В Минобороны сообщили, что пять из семи беспилотников, нарушивших воздушное пространство страны 17 ноября, "потерпели крушение" вблизи населенных пунктов: Келтуйтори, Погорничень, Погребены и Кухурешти-де-Жос.

Также о возможном шестом падении сообщили в Окницком районе, а еще один беспилотник исчез из систем мониторинга вблизи города Леова, двигаясь в направлении границы.

Отмечается, что эти беспилотники пролетели над территорией страны в период с 15:45 до 18:10.

"Центр воздушных операций продолжает осуществлять мониторинг воздушного пространства Республики Молдова в координации с соответствующими органами власти и партнерами", – добавили в заявлении.

В этот день министерство обороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства страны российским дроном "Герань-2".

Также работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности.

Сообщалось, что самолёт авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Кишинев, был вынужден изменить маршрут из-за временного закрытия воздушного пространства Молдовы после обнаружения беспилотников.