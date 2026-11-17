Президентка Молдови Мая Санду після того, як над Кишиневом пролетів "шахед" заявила, що країні досі бракує оборонних можливостей, аби захиститися від дронів.

Про це вона написала у Facebook у вівторок, 17 листопада, пише "Європейська правда".

Санду заявила, що цього дня мешканці Кишинева "були стривожені тим, що безпілотники з війни, розпочатої Росією, пролітають прямо над містом".

Вона наголосила, що країні "досі бракує необхідних оборонних можливостей, щоб захиститися від дронів", які загрожують безпеці країни.

Саме тому, за словами Санду, Молдова й надалі буде засуджувати цю "нелюдську війну та вимагатиме санкцій проти Росії, доки вона не буде змушена її припинити; ми й надалі підтримуватимемо Україну, яка чинить опір агресії, та інвестуватимемо в національну оборону за допомогою наших дружніх країн".

"Люди переймаються, бо розуміють, що Росія не дбає ані про нейтралітет, ані про суверенітет, ані про людське життя. І коли Росія у своїй телевізійній пропаганді вдає, що турбується про долю Молдови, але при цьому запускає безпілотники прямо в наші домівки – це свідчить про безмежний цинізм московських керівників", – додала вона.

Цього дня Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.

Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.

Писали, що літак авіакомпанії FlyOne, який виконував рейс із єгипетського Шарм-ель-Шейха до Кишинева, був змушений змінити маршрут через тимчасове закриття повітряного простору Молдови після виявлення безпілотників.