Санду: Молдові досі бракує оборонних можливостей, щоб захиститися від дронів
Президентка Молдови Мая Санду після того, як над Кишиневом пролетів "шахед" заявила, що країні досі бракує оборонних можливостей, аби захиститися від дронів.
Про це вона написала у Facebook у вівторок, 17 листопада, пише "Європейська правда".
Санду заявила, що цього дня мешканці Кишинева "були стривожені тим, що безпілотники з війни, розпочатої Росією, пролітають прямо над містом".
Вона наголосила, що країні "досі бракує необхідних оборонних можливостей, щоб захиститися від дронів", які загрожують безпеці країни.
Саме тому, за словами Санду, Молдова й надалі буде засуджувати цю "нелюдську війну та вимагатиме санкцій проти Росії, доки вона не буде змушена її припинити; ми й надалі підтримуватимемо Україну, яка чинить опір агресії, та інвестуватимемо в національну оборону за допомогою наших дружніх країн".
"Люди переймаються, бо розуміють, що Росія не дбає ані про нейтралітет, ані про суверенітет, ані про людське життя. І коли Росія у своїй телевізійній пропаганді вдає, що турбується про долю Молдови, але при цьому запускає безпілотники прямо в наші домівки – це свідчить про безмежний цинізм московських керівників", – додала вона.
Цього дня Міністерство оборони Молдови повідомило про несанкціонований проліт сімох безпілотників у її повітряному просторі під час атаки РФ на українські регіони; деякі з них розбилися.
Також робота шести пунктів пропуску на кордоні між Молдовою та Україною була тимчасово призупинена з міркувань безпеки.
Писали, що літак авіакомпанії FlyOne, який виконував рейс із єгипетського Шарм-ель-Шейха до Кишинева, був змушений змінити маршрут через тимчасове закриття повітряного простору Молдови після виявлення безпілотників.