Президент Молдовы Майя Санду после того, как над Кишиневом пролетел "шахед", заявила, что стране по-прежнему не хватает оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов.

Об этом она написала в Facebook во вторник, 17 ноября, сообщает "Европейская правда".

Санду заявила, что в этот день жители Кишинева "были встревожены тем, что беспилотники из войны, начатой Россией, пролетают прямо над городом".

Она подчеркнула, что стране "до сих пор не хватает необходимых оборонных возможностей, чтобы защититься от дронов", которые угрожают безопасности страны.

Именно поэтому, по словам Санду, Молдова и впредь будет осуждать эту "бесчеловечную войну и требовать санкций против России, пока она не будет вынуждена ее прекратить; мы и впредь будем поддерживать Украину, которая сопротивляется агрессии, и инвестировать в национальную оборону с помощью наших дружественных стран".

"Люди обеспокоены, потому что понимают, что Россия не заботится ни о нейтралитете, ни о суверенитете, ни о человеческой жизни. И когда Россия в своей телевизионной пропаганде делает вид, что беспокоится о судьбе Молдовы, но при этом запускает беспилотники прямо в наши дома – это свидетельствует о безграничном цинизме московских руководителей", – добавила она.

В этот день Министерство обороны Молдовы сообщило о несанкционированном пролете семи беспилотников в её воздушном пространстве во время атаки РФ на украинские регионы; некоторые из них разбились.

Также работа шести пунктов пропуска на границе между Молдовой и Украиной была временно приостановлена из соображений безопасности.

Сообщалось, что самолет авиакомпании FlyOne, выполнявший рейс из египетского Шарм-эль-Шейха в Кишинев, был вынужден изменить маршрут из-за временного закрытия воздушного пространства Молдовы после обнаружения беспилотников.