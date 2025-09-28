Посольство Польщі в Києві було пошкоджене під час російської атаки

Російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні під час масованого обстрілу в ніч проти неділі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це речник польського МЗС Павел Вронський сказав у коментарі RMF FM.

За словами Вронського, "елемент ракети або малокаліберна ракета" впала на дах консульського відділу посольства Польщі в Києві та пробила стелю.

"Ракета опинилася в кухонній кімнаті. Ніхто не постраждав", – додав він.

Речник польського Міністерства закордонних справ розповів, що вже відбулась попередня оцінка збитків, і вони "не великі".

Інцидент не вплине на роботу посольства Польщі, і в понеділок консульський відділ у Києві працюватиме у звичайному режимі.

У ніч проти 28 вересня Росія запустила майже 600 дронів і 50 ракет по Україні.

Загалом за масований нічний обстріл по всій Україні поранено понад 70 людей, у Києві – четверо загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

Раніше повідомлялось, що Польща піднімала в повітря патрульні винищувачі через комбіновану повітряну атаку Росії по Україні.