Під час масованого обстрілу України постраждала територія представництва ЄС

Представництво Європейського Союзу в Україні зазнало пошкоджень у результаті масованого російського обстрілу в ніч проти неділі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на Facebook написала посол ЄС Катаріна Матернова.

За словами Матернової, під час російського обстрілу були пошкоджені автомобілі на парковці представництва ЄС.

"Усі мої колеги в безпеці, і ми продовжуємо свою роботу. Київ стоїть – і Європейський Союз стоїть разом із ним", – додала дипломатка.

Вона назвала останній масований обстріл "ще одним нагадуванням про те, що Росія навмисно націлює свої удари на цивільне населення і намагається тероризувати його".

"Їй це не вдасться. Україна має право жити в мирі та безпеці. ЄС продовжуватиме підтримувати справедливу війну України, надавати гуманітарну допомогу та допомагати відновлювати те, що було зруйновано", – додала Матернова.

У ніч проти 28 вересня Росія запустила майже 600 дронів і 50 ракет по Україні.

Загалом за масований нічний обстріл по всій Україні поранено понад 70 людей, у Києві – четверо загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.

Раніше стало відомо, що російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні.