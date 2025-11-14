Уламки російського "Іскандеру" пошкодили посольство Азербайджану в Києві

У ніч проти 14 листопада Росія масовано атакувала українські регіони, внаслідок чого зазнала пошкоджень, зокрема, низка цивільної інфраструктури.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, пише "Європейська правда".

Зеленський заявив, що внаслідок російського удару лише в українській столиці є руйнування в десятках багатоповерхівок.

"Від уламків "Іскандера" пошкоджене посольство Азербайджану. Головний напрямок атаки – Київ, били також по Київщині, Харківщині, Одещині", – сказав він.

Український президент закликав союзників зупинити такі російські удари санкціями.

"Росія все ще може продавати нафту й будувати свої схеми. Це все треба припинити. Багато роботи йде з партнерами заради посилення ППО, але недостатньо. Потрібне зміцнення додатковими системами та ракетами-перехоплювачами", – додав Зеленський.

Наприкінці вересня російський ракетний снаряд пошкодив посольство Польщі в Україні.

Тоді ж зазнало пошкоджень представництво Європейського Союзу в Україні.