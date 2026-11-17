Посольство Австрии в Украине сообщило, что в результате российского нападения на Днепр было повреждено почетное консульство страны в этом городе.

Об этом говорится в сообщении в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Посольство Австрии в Украине осудило нападения России на Днепр, в результате которых также было повреждено почетное консульство Австрии.

"Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Россия должна соблюдать эти правила", – заявили в дипмиссии.

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В заявлении подчеркнули, что никто из сотрудников консульства не пострадал, а ущерб ограничился лишь повреждением здания.

"Консульство продолжает работать, но во время ремонтных работ связаться с нами можно только по телефону", – добавили в дипмиссии.

Министр иностранных дел Андрей Сибига отреагировал на этот инцидент.

"Это еще один пример целенаправленных нападений России на гражданскую инфраструктуру, а также на дипломатические и консульские учреждения, что является грубым нарушением международного права. Россия должна столкнуться с усилением международного давления. Каждое такое нападение должно иметь последствия и приводить к ужесточению санкций", – подчеркнул глава МИД.

В ноябре прошлого года Россия подвергла украинские регионы массированной атаке, в результате чего пострадало посольство Азербайджана в Киеве.

В конце сентября того же года российский ракетный снаряд повредил посольство Польши в Украине.

Тогда же пострадало представительство Европейского Союза в Украине.