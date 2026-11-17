Американский военнослужащий, арестованный в Великобритании в начале этого месяца по подозрению в шпионаже в пользу России, был передан под стражу американским военным.

Об этом сообщила британская антитеррористическая полиция, передает BBC, пишет "Европейская правда".

Известно, что 41-летний военнослужащий был задержан на прошлой неделе недалеко от Глостера британской антитеррористической полицией.

Антитеррористическая полиция сообщила, что с тех пор он находится под стражей американских военных по подозрению в нарушении национальной безопасности и шпионаже.

Сначала британская полиция заявила, что его арестовали на основании разделов 1 и 3 Закона о национальной безопасности 2023 года, касающихся получения или разглашения защищенной информации, а также содействия иностранной разведывательной службе.

Впрочем, заместитель комиссара Лоуренс Тейлор, глава подразделения по борьбе с терроризмом, заявил, что впоследствии "было принято решение передать расследование им [американским партнерам] для дальнейшего продвижения дела".

Ранее стало известно, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали двух граждан Украины, которых подозревают в шпионаже и проведении диверсионных действий по заказу российских спецслужб.

Также стало известно, что Литва выслала трех граждан Украины, которых обвиняют в выполнении заданий "враждебных" иностранных разведывательных служб за денежное вознаграждение.