У Румунії у ніч проти 18 листопада стався землетрус магнітудою 5,7 у сейсмічній зоні Вранча, він став найсильнішим за останні роки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi 24.

За даними Національного інституту досліджень і розвитку фізики Землі Румунії, землетрус магнітудою 5,7 стався о 02:48 на глибині 120 кілометрів. Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC) оцінив його магнітуду в 5,3, а глибину – у 140 км.

Епіцентр розташовувався за 65 км на північний захід від міста Бузеу та за 13 км на південний захід від Нереу.

За даними румунських сейсмологів, це найсильніший землетрус за останні роки. Сильніший землетрус магнітудою 5,8 стався у жовтні 2018 року в повіті Бузеу.

Інспекторат з надзвичайних ситуацій Галацу повідомив, що після землетрусу на номер 112 надійшло дев'ять викликів, сім із яких потребували виїзду медиків. Сім бригад швидкої допомоги виїжджали до людей, які пережили панічні атаки. В одному з випадків людина травмувала голову, коли намагалася вибігти з будівлі. Шістьох людей доправили до лікарень

Департамент з надзвичайних ситуацій Румунії повідомив, що після обстеження територій матеріальних збитків не зафіксували.

Землетрус також відчувався на території Республіки Молдова та у низці областей України.

Нагадаємо, у серпні на півдні Іспанії зафіксували 10 землетрусів протягом ночі.

На початку серпня в Італії близько 10:15 ранку жителі Північної Тоскани відчули землетрус, магнітуда якого склала 4,3.