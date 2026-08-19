На півдні Іспанії зафіксували 10 землетрусів протягом ночі

Протягом ночі в Гранаді, що розташована на півдні Іспанії, сталося щонайменше 10 землетрусів, що стало продовженням сейсмічної активності, яка розпочалася в регіоні п’ять днів тому.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані місцевої влади, пише "Європейська правда".

Багато магазинів, церков і музеїв було закрито, а місцева влада як запобіжний захід закрила адміністративні установи.

Місцеві ЗМІ повідомили, що деякі мешканці втекли до узбережжя, а інші вирішили залишитися на вулиці через побоювання обвалення будівель.

Найсильнішим землетрусом у цій серії став підземний поштовх магнітудою 3,4, що стався у вівторок о 22:35; його епіцентр знаходився в Охіхаресі, за 7 км на південь від міста Гранада.

За ним послідували дев’ять поштовхів магнітудою від 1,5 до 2,5 та десятки менш сильних афтершоків.

Представники служб охорони здоров’я повідомили, що їм довелося надати допомогу 14 пацієнтам – переважно з нападами паніки чи тривоги – а до служби екстреної допомоги надійшло понад 500 дзвінків.

Близько 600 осіб було евакуйовано з багатоквартирних будинків, які потребували перевірки, повідомив представник влади Андалусії Антоніо Санс.

"Очевидно, що безпосередньої небезпеки немає, і населенню нічого не загрожує", – сказав Санс.

За його словами, поки неможливо визначити повний масштаб збитків, хоча попередні оцінки вказують на те, що вони обмежуються пошкодженнями карнизів і фасадів, а не серйозними проблемами з конструкцією будівель.

Нагадаємо, 15 серпня в Гранаді стався землетрус магнітудою 5, внаслідок якого були пошкоджені будинки та автомобілі.

На початку серпня в Італії близько 10:15 ранку жителі Північної Тоскани відчули землетрус, магнітуда якого склала 4,3.