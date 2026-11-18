В Румынии в ночь на 18 ноября произошло землетрясение магнитудой 5,7 в сейсмической зоне Вранча, оно стало самым сильным за последние годы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Digi 24.

По данным Национального института исследований и развития физики Земли Румынии, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 02:48 на глубине 120 километров. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) оценил его магнитуду в 5,3, а глубину – в 140 км.

Эпицентр находился в 65 км к северо-западу от города Бузэу и в 13 км к юго-западу от Нереу.

По данным румынских сейсмологов, это самое сильное землетрясение за последние годы. Более сильное землетрясение магнитудой 5,8 произошло в октябре 2018 года в уезде Бузэу.

Инспекторат по чрезвычайным ситуациям Галаца сообщил, что после землетрясения на номер 112 поступило девять вызовов, семь из которых потребовали выезда медиков. Семь бригад скорой помощи выезжали к людям, пережившим панические атаки. В одном из случаев человек получил травму головы, пытаясь выбежать из здания. Шесть человек были доставлены в больницы

Департамент по чрезвычайным ситуациям Румынии сообщил, что после обследования территорий материальный ущерб зафиксирован не был.

Землетрясение также ощущалось на территории Республики Молдова и в ряде областей Украины.

Напомним, в августе на юге Испании зафиксировали 10 землетрясений в течение ночи.

В начале августа в Италии около 10:15 утра жители Северной Тосканы почувствовали землетрясение, магнитуда которого составила 4,3.