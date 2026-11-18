Министр обороны Канады Дэвид Макгинти во вторник в ходе 37-го заседания в формате "Рамштайн" объявил о новом пакете военной помощи Украине.

Об этом сообщили в канадском правительстве, пишет "Европейская правда".

В ходе встречи Макгинти подчеркнул важность дальнейшей координации между союзниками и партнерами для оказания военной помощи и удовлетворения потребностей Украины в области обороны.

Министр объявил, что Канада выделит Украине дополнительные 45 млн долларов на чешскую инициативу по поставкам боеприпасов, увеличив общий вклад Канады до более чем 500 млн долларов.

Эти средства будут направлены на поставку приоритетных боеприпасов увеличенной дальности и критически важного оборудования для противовоздушной обороны, в частности ракет AIM-7, R-73 и R-27.

Также Канада предоставит до 1,6 млн единиц излишков 20-мм боеприпасов своих Вооруженных сил, которые помогут Украине противостоять ударным беспилотникам, в частности типа Shahed, и защищать критически важную инфраструктуру и позиции на передовой.

80 млн долларов будут направлены на современные сенсорные системы MX-15D, произведенные канадской компанией WESCAM. Эти системы будут поддерживать инициативы по противовоздушной обороне под руководством США и укрепят способность Украины защищаться от ракетных и дронных атак.

30 млн долларов выделят на зимнюю одежду и снаряжение, в частности водонепроницаемые сапоги, зимние куртки, термобелье и спальные мешки.

Кроме того, Канада предоставит около 250 тысяч индивидуальных пайков для обеспечения питанием украинских военных, выполняющих задачи в местах, где нет возможности регулярно получать еду.

"Эти поставки помогут удовлетворить первоочередные оперативные потребности Украины, усилить её возможности противовоздушной обороны, обеспечить поддержку военных операций и помочь военнослужащим, находящимся в сложных полевых условиях", – говорится в сообщении правительства Канады.

Великобритания объявила на "Рамштайне", что предоставит более 1000 ракет ПВО и радары для Украины на сумму 240 млн фунтов.

Германия совместно с Норвегией профинансирует новый пакет военной помощи Украине в рамках программы PURL по закупке американского вооружения, ориентированный на ракеты PAC-2 и PAC-3.