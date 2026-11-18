У Словаччині опозиційний Християнсько-демократичний рух (KDH) закликає уряд зупинити співпрацю з Росією до припинення загарбницької війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TASR.

Так KDH відреагував на засідання уряду, під час якого міністри схвалили висновки зустрічі словацько-російської спільної комісії з економічного та науково-технічного співробітництва, повідомив у вівторок на пресконференції голова KDH Мілан Маєрський.

"Ми закликаємо уряд не співпрацювати з Росією, доки вона не припинить цю війну", – заявив Маєрський.

Він також закликав міністрів від партії "Голос – соціальна демократія" (Hlas-SD) не підтримувати таку співпрацю.

"Якщо вони заявляють, що Росія є агресором, то мають доводити це своїми діями, а не лише словами", – додав Маєрський, зазначивши, що західні союзники Словаччини також звернули увагу на жест співпраці з Росією.

"Той, хто простягає руку агресору, аж ніяк не робить нашу країну навіть трохи безпечнішою", – сказав він.

Лідер KDH також розкритикував уряд за обговорення співпраці з Росією в День боротьби за свободу і демократію – річницю падіння тоталітарного соціалістичного режиму, який перебував у сфері впливу Москви.

"37 років тому, у листопаді 1989 року, ми обрали свободу і демократію. Ми обрали Захід. Сьогодні цей уряд зробив свій вибір, але це не Захід", – заявив Маєрський.

Крім того, KDH вносить до парламенту резолюцію із закликом повернути Україні українських дітей, викрадених Росією.

Словаччина та Росія домовилися активізувати співпрацю шляхом проведення засідань міжурядової комісії та робочих груп.

Зустріч відбулася 26 жовтня в Москві. Наступне засідання комісії заплановане у Словаччині на 2027 рік.