В Словакии оппозиционное Христианско-демократическое движение (KDH) призывает правительство прекратить сотрудничество с Россией до прекращения агрессивной войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TASR.

Так KDH отреагировало на заседание правительства, в ходе которого министры одобрили выводы встречи словацко-российской совместной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщил во вторник на пресс-конференции председатель KDH Милан Майерский.

"Мы призываем правительство не сотрудничать с Россией, пока она не прекратит эту войну", – заявил Майерский.

Он также призвал министров от партии "Голос – социальная демократия" (Hlas-SD) не поддерживать такое сотрудничество.

"Если они заявляют, что Россия является агрессором, то должны доказывать это своими действиями, а не только словами", – добавил Майерский, отметив, что западные союзники Словакии также обратили внимание на этот жест сотрудничества с Россией.

"Тот, кто протягивает руку агрессору, ни в коем случае не делает нашу страну даже чуть-чуть безопаснее", – сказал он.

Лидер KDH также раскритиковал правительство за обсуждение сотрудничества с Россией в День борьбы за свободу и демократию – годовщину падения тоталитарного социалистического режима, находившегося в сфере влияния Москвы.

"37 лет назад, в ноябре 1989 года, мы выбрали свободу и демократию. Мы выбрали Запад. Сегодня это правительство сделало свой выбор, но это не Запад", – заявил Майерский.

Кроме того, KDH вносит в парламент резолюцию с призывом вернуть Украине украинских детей, похищенных Россией.

Словакия и Россия договорились активизировать сотрудничество путем проведения заседаний межправительственной комиссии и рабочих групп.

Встреча состоялась 26 октября в Москве. Следующее заседание комиссии запланировано в Словакии на 2027 год.