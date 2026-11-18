Коаліційні партії Німеччини ХДС/ХСС та СДПН домовилися про зниження податку на електроенергію для всіх споживачів з початку наступного року; його буде знижено до європейського мінімуму.

Про це повідомляє Die Welt, пише "Європейська правда".

Після тривалих переговорів партії домовилися про те, що зниження податку на електроенергію у наступному році має бути компенсоване коштом економії бюджетних коштів, виділених на підтримку "зеленої" електроенергії відповідно до Закону про відновлювані джерела енергії (EEG). Якщо цих заощаджень буде недостатньо, коаліція має намір ухвалити додатковий пакет заходів.

Наразі податок на електроенергію становить 2,05 цента за кіловат-годину. Мінімальний європейський рівень становить 0,1 цента за кіловат-годину. Зниження податку означатиме зменшення податкових надходжень до федерального бюджету на 5,4 мільярда євро щорічно. Саме питання про фінансування цих втрат було предметом тижневої суперечки в коаліції.

Друга домовленість між партіями стосується обмеження цін на пальне, яка має набути чинності з 1 січня. Про це федеральний уряд і землі домовилися ще 18 вересня у відповідь на кризу в Ормузькій протоці. Таким чином, обмеження цін має безпосередньо замінити знижку на пальне, дія якої закінчується наприкінці грудня.

Напередодні польський уряд вирішив заморозити ціну на газ для населення через стрімке зростання ціни у зв’язку з кризою на Близькому Сході.

Тим часом у Німеччині попередили, що країні може не вистачити газу у разі суворої зими.

Міністерство економіки та енергетики Німеччини запевнило, що країна матиме достатньо газу взимку, незважаючи на те, що цільовий показник заповненості сховищ не був досягнутий.