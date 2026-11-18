Коалиционные партии Германии ХДС/ХСС и СДПГ договорились о снижении налога на электроэнергию для всех потребителей с начала следующего года; он будет снижен до европейского минимума.

Об этом сообщает Die Welt, пишет "Европейская правда".

После длительных переговоров партии договорились о том, что снижение налога на электроэнергию в следующем году должно быть компенсировано за счет экономии бюджетных средств, выделенных на поддержку "зеленой" электроэнергии в соответствии с Законом о возобновляемых источниках энергии (EEG). Если этих сбережений окажется недостаточно, коалиция намерена принять дополнительный пакет мер.

В настоящее время налог на электроэнергию составляет 2,05 цента за киловатт-час. Минимальный европейский уровень составляет 0,1 цента за киловатт-час. Снижение налога приведет к сокращению налоговых поступлений в федеральный бюджет на 5,4 миллиарда евро ежегодно. Именно вопрос о финансировании этих потерь был предметом недельного спора в коалиции.

Вторая договоренность между партиями касается ограничения цен на топливо, которое должно вступить в силу с 1 января. Об этом федеральное правительство и земли договорились еще 18 сентября в ответ на кризис в Ормузском проливе. Таким образом, ограничение цен должно непосредственно заменить скидку на топливо, срок действия которой истекает в конце декабря.

Накануне польское правительство приняло решение заморозить цену на газ для населения из-за стремительного роста цен в связи с кризисом на Ближнем Востоке.

Между тем в Германии предупредили, что стране может не хватить газа в случае суровой зимы.

Министерство экономики и энергетики Германии заверило, что страна будет иметь достаточно газа зимой, несмотря на то, что целевой показатель заполненности хранилищ не был достигнут.