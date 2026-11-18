На фоне активизации переговорного процесса по прекращению войны в Украине президент Финляндии Александр Стубб выразил сомнение в том, что мир может наступить до конца года.

Его заявление приводит Ilta Sanomat, сообщает "Европейская правда".

В четверг в Китае состоится трехсторонняя встреча лидеров США, Китая и России. Кроме того, в четверг спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в Берлине во встрече "коалиции желающих".

"Посмотрим, что принесет четверг", – прокомментировал запланированные встречи Стубб. От берлинской встречи он ожидает решений по финансированию Украины и четкого послания относительно другой поддержки.

В то же время он выразил сомнение в том, что мир наступит в Украине до конца года.

"Надеюсь, что это произойдет, но не думаю", – отметил финский лидер.

По словам Стубба, для мирных переговоров в Украине нужны график и повестка дня, включающая гарантии безопасности, региональные вопросы, восстановление, укрепление доверия, прекращение огня и европейскую безопасность.

Ранее президент Финляндии выразил убеждение, что европейские лидеры должны вести прямые переговоры с Владимиром Путиным после безответственного перекладывания ответственности за переговоры с Россией на администрацию США.

На прошлой неделе лидеры ЕС договорились, что на переговорах между Россией и Украиной континент будут представлять официальные лица из Франции, Германии, Италии, Польши и Великобритании, а также институты ЕС и НАТО.

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