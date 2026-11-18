Португалія оголосила про нову допомогу Україні у сфері енергетики
Міністр закордонних справ Португалії Паулу Ранжел під час візиту до Києва оголосив про додаткову допомогу українській енергетиці.
Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у середу, його цитує "Інтерфакс-Україна".
Ранжел зазначив, що Португалія "повністю віддана енергетичній підтримці" України.
"Тому ми оголосили про 800 тисяч євро (для Фонду підтримки енергетики. – Ред.), а сьогодні наш міністр довкілля та енергетики оголосив про ще один мільйон євро на цю енергетичну програму через Організацію об'єднаних націй, Програму розвитку ООН", – сказав він.
Ранжел також оголосив про рішення Португалії ще у 2026 році зробити внесок у розмірі 1,5 мільйона євро на програму Grain from Ukraine, що передбачає постачання зерна.
Раніше стало відомо, що Португалія виділить 50 мільйонів євро на закупівлю озброєння для України в рамках програми PURL.
Торік у грудні Португалія скерувала 600 тисяч євро на підтримку енергетики України.