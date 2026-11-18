Министр иностранных дел Португалии Паулу Ранжел во время визита в Киев объявил о дополнительной помощи украинской энергетике.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сообщил на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Киеве в среду, его цитирует "Интерфакс-Украина".

Ранжел отметил, что Португалия "полностью привержена энергетической поддержке" Украины.

"Поэтому мы объявили о выделении 800 тысяч евро (для Фонда поддержки энергетики. – Ред.), а сегодня наш министр окружающей среды и энергетики объявил о выделении еще одного миллиона евро на эту энергетическую программу через Организацию Объединенных Наций, Программу развития ООН", – сказал он.

Ранжел также объявил о решении Португалии ещё в 2026 году внести взнос в размере 1,5 миллиона евро в программу Grain from Ukraine, предусматривающую поставки зерна.

Ранее стало известно, что Португалия выделит 50 миллионов евро на закупку вооружения для Украины в рамках программы PURL.

В прошлом году в декабре Португалия направила 600 тысяч евро на поддержку энергетики Украины.