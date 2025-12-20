Свириденко: Португалія скерує 600 тисяч євро на підтримку енергетики України

Премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру під час візиту до Києва в суботу оголосив про виділення 600 тисяч євро до Енергетичного фонду підтримки України.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила премʼєрка України Юлія Свириденко на X.

Свириденко повідомила, що провела зустріч із португальським премʼєром, під час якої подякувала за допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення та за прийняття українських біженців.

"Обговорили з прем’єр-міністром оборонні ініціативи Build in Ukraine та Build with Ukraine, де наші країни мають значний потенціал для розвитку співпраці, зокрема у сфері спільного виробництва дронів", – розповіла вона.

Також, за словами глави уряду, прем’єр-міністр Португалії оголосив про "перший внесок до Енергетичного фонду підтримки України у розмірі 600 тисяч євро".

"Ми високо цінуємо цей крок наших партнерів", – додала Свириденко.

Сторони також домовились опрацювати питання укладення міжурядової угоди, яка сприятиме залученню португальського бізнесу та інвестицій на український ринок.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у суботу в Києві підписали угоду про партнерство у виробництві морських дронів.

Угоду підписали під час першого візиту премʼєра Португалії до України.