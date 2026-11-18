Газовоз GAS HUSKY, який напередодні затонув біля чорноморського узбережжя Болгарії, ймовірно, зазнав атаки кількох невідомих дронів.

Про це заявив губернатор Варненської області Маріо Смарков, якого цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Судно GAS HUSKY під прапором Ліберії перевозило 3 400 метричних тонн скрапленого вуглеводневого газу з Єгипту до Румунії, коли у вівторок вранці подало сигнал лиха, а потім почало тонути приблизно за 50 морських миль (80 км) на схід від міста Бяла. Усі 19 членів екіпажу були врятовані за сприяння болгарських Військово-морських сил.

Вважається, що танкер зазнав кількох ударів безпілотниками.

"Немає сумнівів щодо кількості ударів – їх було чотири, але ми не маємо підтвердження від моряків щодо типу використаних дронів", – заявив губернатор.

Два джерела з морської безпеки повідомили, що судно було вражене безпілотним апаратом. Управлінець судна, що базується в Греції, не відповів у середу на запит про коментар.

Тим часом спеціалізоване видання maritime.bg з посиланням на джерело в компанії-менеджера газовоза повідомило, що атаку здійснили із застосуванням морських та повітряних безпілотників. Це стало першою подібною скоординованою атакою в межах виключної економічної зони Болгарії в Чорному морі.

Цього тижня ще одне судно BETUL 8 зазнало лиха біля узбережжя Болгарії, болгарська влада розпочала рятувальну операцію.

Перед тим прем’єр-міністр Румунії Лука Нікулеску засудив нову російську атаку дронами на три комерційні судна поблизу дельти Дунаю.

За даними компанії з морської безпеки Diaplous, з середини липня біля берегів Болгарії та Румунії було атаковано щонайменше 17 суден.